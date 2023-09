Hevder USA vil forsyne Ukraina med langtrekkende raketter

Ukraina har i lang tid ønsket seg de langtrekkende våpnene som kan avfyres fra Himars-vognene som landet allerede er utstyrt med. Så langt har imidlertid ikke USA villet sende dem.

Ukraina har imidlertid fått langtrekkende krysserraketter av Storbritannia og Frankrike, som har sendt et antall Storm Shadow- og Scalp-systemer.

Fredag melder NBC News at president Joe Biden har informert president Volodymyr Zelenskyj om at landet vil få tilgang til et antall ATACMS. Kanalen viser til tre embetsfolk og en kilde i Kongressen som bekrefter opplysningen.

Biden og Zelenskyj hadde møte torsdag.

[ Klokka går for Donald Trump og Joe Biden: – Alderen skaper tvil ]