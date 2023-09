Fire personer skadd i angivelig skyting ved pub i Sverige

Politiet opplyser at de etterforsker en alvorlig forbrytelse som skjedde på Hyttgatan. De ble varslet om hendelsen rett etter klokka 22 torsdag.

Til nyhetsbyrået TT foreller vakthavende i politiet at han ikke kan opplyse hva slags forbrytelse det dreier seg om eller om politiet leter etter noen mistenkte.

Sveriges Radio melder at det dreier seg om en skyteepisode ved en pub og at fire personer er skadd. En kilde opplyser til kanalen at minst to er alvorlig skadd.

Politiet opplyser ikke noe om skadeomfanget.

Sandviken ligger rundt 20 mil nord for Stockholm og 13 mil fra Uppsala. Begge steder har det den siste tiden vært alvorlige voldssaker som knyttes til gjengkriminalitet.

