Brasils høyesterett åpner for abortavstemning

I dag er det kun tillatt med abort i Brasil i tilfeller av voldtekt, åpenbar risiko for morens helse eller når fosteret ikke har en fungerende hjerne.

Høyesterettsdommer Rosa Weber presenterte saken i en nettsesjon fredag, der hun stemte for forslaget. Hun skal gå av med pensjon i oktober etter at hun fyller 75 år, aldersgrensen for rettens medlemmer.

Ytterligere ti dommere skal stemme over saken, men det er ikke fastsatt en dato for når aborthøringen vil fortsette.

Weber sa i sin avgjørelse at dagens abortsystem i Brasil ikke tar stilling til at kvinners rettigheter skal ha lik beskyttelse som formynderskapet av fosteret.

– Å kriminalisere det å frivillig avbryte et svangerskap, uten begrensninger, rammer kjernen av kvinners rettigheter til frihet, selvbestemmelse, intimitet, reproduktiv frihet og deres verdighet, sa hun.

Den brasilianske regjeringen anslo i 2018 at det er rundt 1 million ulovlige aborter i Brasil hvert år, der utrygge abortprosedyrer forårsaker over 250.000 sykehusinnleggelser og 200 dødsfall.

Abort har tradisjonelt vært forbudt i alle land i Latin-Amerika, der den katolske kirken dominerer.

