Biden: Første Abrams-stridsvogner i Ukraina neste uke

Biden tok torsdag imot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus.

Det er Zelenskyjs andre besøk i USA siden Russland gikk til angrep på nabolandet i februar i fjor.

Det var tidligere i år at USA lovet å sende Abrams-stridsvogner til Ukraina. De er en del av hjelp for over 43 milliarder dollar (i overkant av 466 milliarder kroner etter dagens kurs) som USA har lovet Ukraina siden Russland invaderte landet i februar 2022.

Stridsvognene har et mannskap på fire og veier rundt 60 tonn.

