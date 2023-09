Sverige hever styringsrenta og varsler ytterligere økning

Riksbanken har nå hevet styringsrenta åtte ganger på rad, og renta er på det høyeste nivået siden oktober 2008. Rentehevingen torsdag var på 0,25 prosentpoeng.

Riksbanken skriver i sin begrunnelse at utviklingen i landet går i riktig retning, men at trykket fra prisveksten i Sverige fortsatt er for høyt.

– Prognosen for styringsrenta er at den kan komme til å heves ytterligere, skriver de.

Den svenske sentralbanken påpeker at prisene på tjenester fortsetter å øke i rask takt i landet.

– Sammen med den grunnløst svake krona bidrar det til å holde inflasjonen oppe. Risikoen økes for at prisveksten ikke skal gå videre ned og nå målet for stabilisering raskt nok, heter det i begrunnelsen.

Verdien av svenske kroner har den siste tida falt til et historisk bunnivå sammenlignet med euro. Torsdag morgen kostet 1 euro 11,88 svenske kroner. Sjeføkonom Jens Magnusson i SEB sa denne uka at han ikke venter at utviklingen vil snu med det første, selv om en ny renteøkning kan bremse kronefallet.

Samtidig har prisveksten i sommer falt mer enn ventet, viser tall fra Sveriges statistiske sentralbyrå (SCB). Mens inflasjonen i juli var på 9,3 prosent, endte den i august på 7,5 prosent, mot analytikernes forventning på 7,7 prosent.

