Rupert Murdoch (92) pensjonerer seg

– Tiden er inne for meg til å innta en ny rolle, sier han i en uttalelse til Fox News.

Han går formelt av i november, og sønnen Lachlan kommer til å ta over etter ham som styreleder i begge selskapene.

Han forsikrer om at han er ved god helse, og at han fortsatt skal holde et øye med bransjen.

– I hele mitt yrkesaktive liv har jeg daglig vært engasjert i nyheter og ideer, og det kommer ikke til å forandre seg, uttaler han.

Murdoch har bygd opp et av de største medieimperiene i verden.

