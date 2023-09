Norske F35-fly landet på motorvei i Finland

Flyene landet rundt klokken 15 norsk tid på en motorvei i Tervo etter å ha deltatt i en samtrening med finske F-18, skriver Forsvaret på sine nettsider.

– Dette er en milepæl, ikke bare for Luftforsvaret, men også for Norden og Nato. Dette viser vår evne til å ta i bruk et spredningskonsept. Kampfly er sårbare på bakken, så ved å kunne bruke småflyplasser – og nå også motorveier – øker vi overlevelsesevnen i krig, sier sjef for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland.

–Nordens fremtidige luftforsvar kommer til å bestå av mer enn 200 kampfly, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han mener Finlands Nato-inntreden og Sveriges nærliggende medlemskap betyr at de nordiske landene har et særlig ansvar for å utvikle Natos avskrekking i nordområdene.

