Nederlag for McCarthy i Kongressen – nedstenging rykker nærmere i USA

En nedstengning av offentlig virksomhet rykker nærmere i USA. Fristen for å få et budsjett på plass løper ut 30. september.

Kevin McCarthy forsøkte torsdag å få flertall for et forslag til forsvarsbudsjett som et første skritt, noe som vanligvis pleier å være relativt uproblematisk i Washington. En prøveavstemning endte imidlertid med at forslaget ble stemt ned med 212 mot 216 stemmer, da en liten gruppe republikanske utbrytere stemte nei sammen med Demokratene.

McCarthys strategi var å gi innrømmelser til den harde høyrefløyen i partiet, men det førte ikke fram. Nyhetsbyrået AP omtaler utfallet som «et knusende nederlag som gjør en nedstengning av de offentlige tjenestene nesten sikkert».

Det er tredje gang McCarthy mislykkes i å få gjennom forsvarsbudsjettet, og flere observatører stiller nå spørsmål ved hvor lenge republikaneren kan fortsette som leder for Representantenes hus.

– Dette er et helt nytt konsept, med personer som bare ønsker å brenne alt ned til grunnen, sa McCarthy etter avstemningen. Han ga tydelig uttrykk for frustrasjon.

– Dette går ikke, sa han.

