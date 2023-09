Derfor slutter Polen å sende våpen til Ukraina: – Må ses i lys av valget

– Vi sender ikke lenger våpen til Ukraina, fordi vi nå bevæpner Polen med mer moderne våpen.

Det sa den polske statsministeren Mateusz Morawiecki onsdag, ifølge det polske nyhetsbyrået PAP. Beslutningen kommer i kjølvannet av den pågående kornkonflikten mellom de to landene.

Nyheten kom kort tid etter president Volodymyr Zeleneskyj kritiserte flere europeiske land for å nekte import av ukrainsk korn under toppmøte i New York samme dag, skriver CNN. Nylig annonserte Polen, Ungarn og Slovakia at de fortsatt vil nekte kornimport fra Ukraina.

– Det er urovekkende å se hvordan noen av våre venner i Europa spiller på solidaritet i et politisk teater – mens de lager en thriller rundt korn, sa den ukrainske presidenten til forsamlingen.

Han anklaget deretter disse landene for å hjelpe Russland ved å nekte import av ukrainsk korn.

– Et ensidig perspektiv

Zelenskyjs utsagn under FNs toppmøte fikk umiddelbare reaksjoner fra Polen, som kalte den ukrainske ambassadøren til Polen på teppet for å protestere, ifølge CNN.

Den polske viseutenriksministeren, Pawel Jablonski, skal ha omtalt Zelenskyjs anklager som usanne, og understreket at Polen har støttet Ukraina siden starten av krigen.

United Nations Security Council Meets As World Leaders Gather For The UN General Assembly Volodymyr Zelensky kom med krass kritikk av enkelte europeiske land når han talte til FNs sikkerhetsråd onsdag 20. september. (SPENCER PLATT/AFP)

Polen har tatt imot rundt 1.6 millioner ukrainske flyktninger, ifølge FN. Fram til nå har også landet vært en av de største våpenleverandørene til Ukraina, skriver The Guardian.

Jablonski skal også ha kritisert det han omtalte som et ensidig perspektiv fra ukrainske myndigheter på det multidimensjonale problemet rundt import av korn fra Ukraina til nabolandene, skriver CNN.

Ukraina skal fra sin side ha oppfordret Polen til å legge følelser til side, og finne en konstruktiv tilnærming til problemet etter, ifølge BBC. Den franske utenriksministeren Cahterina Colonna viste på onsdag til en studie utført i EU. Studien viser at kornimport fra Ukraina ikke vil påvirke europeiske bønder negativt. Colonna omtalte konflikten mellom nabolandene som beklagelig, skriver BBC.

Importforbud skaper splid

Når Russland invaderte Ukraina i 2022, mistet sistnevnte tilgang til transportrutene via Svartehavet. Dermed ble EU den nye hovedruten for eksport av ukrainsk korn.

Tidligere i år protesterte bønder i flere EU-land kraftig mot en stor nedgang i kornprisene. Lokale bønder ga importen av ukrainsk korn skylden. I mai ble EU enig om å begrense importen av korn til Bulgaria, Ungarn, Polen, Romania og Slovakia for å beskytte lokale bønder.

FILE PHOTO: Ukraine's President Zelenskiy and Polish PM Morawiecki shake hands during a news briefing in Kyiv Polen har vært en av Ukrainas største støttespillere under krigen. Nå er forholdet mellom de to landene anspent. (VIACHESLAV RATYNSKYI/Reuters)

Nå har imidlertid EU annonsert at de vil avslutte importforbudet. Polen, Ungarn og Slovakia har uttalt at de vil gå imot EUs beslutning, skriver The Guardian.

Som en reaksjon har Ukraina denne uken anlagt et søksmål mot de tre landene til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

En del av valgkampen

Statsminister Morawiecki sa onsdag at han ikke vil risikere å destabilisere det polske markedet ved å akseptere import av ukrainsk korn, i et intervju med det polske TV-kanalen Polsat News. Kornproblematikken er særlig sensitiv i Polen, hvor det er valg om tre uker. Den sittende regjeringen har mye støtte blant polske bønder.

– Morawieckis uttalelser må ses i lys av den pågående valgkampen i Polen. Denne situasjonen er på mange måter en uheldig blanding av innenriks- og utenrikspolitikk, sier NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski.

Han mener spenningen som har oppstått mellom Polen og Ukraina er noe Morawieckis spiller på for å styrke den sittende regjeringens muligheter i det kommende valget.

Poland Security Conference Forsker ved NUPI, Jakub M. Godzimirski, mener den polske statsministerns utsagn den siste tiden preges av det nærstående valget i landet. (Michal Dyjuk/AP)

– Den sittende regjeringen ønsker å framstille seg selv som en beskytter av polske bønder. Polen er et land hvor jordbruk fortsatt er et viktig tema, sier Godzimirski.

Når det kommer til våpeneksport har Polen levert store mengder våpen til Ukraina, og har ikke nødvendigvis mer å levere, ifølge forskeren. Og at Ukraina ikke får mer våpen av Polen med det første er ikke nødvendigvis et stort problem.

– Ukraina er mye mer avhengig av våpen som kommer fra andre land via Polen, og ikke nødvendigvis våpen fra Polen i seg selv. Og landet vil selvfølgelig fortsette å tillate leveranser av våpen til Ukraina, forteller han.

Han understreker at oppfatningen i Polen fortsatt er at de er nestemann om Ukraina skulle tape krigen.

– Ukraina kjemper en kamp som Polen ikke er interessert i at de taper, avslutter Godzimirski.

