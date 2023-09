«Den kurdiske reven» kan miste sitt tyrkiske statsborgerskap

Den 37 år gamle gjenglederen har i årevis vært en velkjent skikkelse i kriminelle miljøer i Sverige. Han er etterlyst i Sverige for grov narkotikakriminalitet og drapsplanlegging, men bor for tiden i Tyrkia.

Men en pågående rettsprosess om dokumentfalsk kan føre til at han mister det tyrkiske statsborgerskapet som hittil har beskyttet ham fra utlevering til Sverige, ifølge SVT.

Gjenglederen er tiltalt i Tyrkia for dokumentfalsk, som skal ha funnet sted i forbindelse med at han ble tyrkisk statsborger. Majid fikk statsborgerskapet gjennom investeringer i landet.

Nytt navn

I Tyrkia er Majid registrert under et helt annet navn, Miran Othman. Navnet kommer fra et irakisk pass som skal ha blitt brukt som grunnlag for hans tyrkiske identitetsdokumenter og statsborgerskap.

Aktor i saken hevder det er i forbindelse med dette navnet forfalskningen har skjedd. Majid er tiltalt for å ha forsøkt å unngå å bli knyttet til sin svenske identitet og Interpols etterlysning av ham, ifølge SVT.

Majid avviser anklagene og hevder han lovlig endret navnet sitt i Irak for å løse en arvetvist.

Flere alvorlige voldshendelser, der barn og unge har blitt skutt og drept, har rystet Uppsala og Stockholm-området den siste tiden. Bakgrunnen skal være en intern konflikt i det kriminelle Foxtrot-nettverket, som ledes av Majid.

Ønsker utlevering

Den svenske aktoren Henrik Söderman er involvert i straffeforfølgelsen av Den kurdiske reven i Sverige. Han ba allerede i fjor vår om at Majid skulle bli utlevert fra Tyrkia til Sverige, men fikk den gang avslag.

Han ønsker ikke å svare på om han har vært i kontakt med tyrkiske påtalemyndigheter om rettsprosessen mot Majid i Tyrkia.

– Det holder vi innenfor etterforskningen, sier han.

På spørsmål om han tror sjansene for utlevering øker dersom Majid faktisk mister sitt tyrkiske statsborgerskap, svarer Söderman:

– Han er fortsatt etterlyst internasjonalt, og dersom det hinderet skulle forsvinne, ville det i hvert fall vært ett hinder mindre, sier han.

