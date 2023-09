Aserbajdsjan: Konstruktive forhandlinger om Nagorno-Karabakh

Etter at de armenske separatistene i Nagorno-Karabakh onsdag la ned våpnene etter kraftige aserbajdsjanske angrep, ble det torsdag holdt et forhandlingsmøte mellom partene.

Noen avtale kom ikke på plass i løpet av møtet som ble holdt i byen Jevlakh. Det varte i to timer.

De aserbajdsjanske forhandlerne la fram planer for «reintegrering» av Nagorno-Karabakhs armenske befolkning i Aserbajdsjan. De lovet også å levere nødhjelp, medisiner og drivstoff til innbyggerne i området.

Samtidig uttaler en rådgiver for separatistmyndighetene at det er mye som gjenstår også når det gjelder betingelsene for en våpenhvile.

– Vi er enige om opphør av kamphandlinger, men vi avventer en foreløpig avtale. Samtalene er pågående. Vi har mange spørsmål igjen å avklare, sier David Babajan, rådgiver for presidenten i det som kaller seg republikken Artsakh.

Minst 200 mennesker ble drept i Nagorno-Karabakh som følge av Aserbajdsjans militæraksjon for å ta kontrollen i enklaven, ifølge armenske separatister. Etter et døgn la separatistmilitsen ned våpnene, men skyting kunne torsdag høres i sentrum av regionens viktigste by Stepanakert. Etniske armenere anklager Aserbajdsjan for brudd på våpenhvilen.

