Zelenskyj: – Russland må fratas vetorett i Sikkerhetsrådet

Onsdag deltok Zelenskyj på et møte om Ukraina i Sikkerhetsrådet i forbindelse med FNs hovedforsamling.

– De aller fleste av verdens land anerkjenner sannheten om denne krigen, sa Zelenskyj mens den russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia satt like ved ham.

– Russland er ansvarlig for en kriminell og uprovosert aggresjon mot vår nasjon med den hensikt å ta ukrainsk territorium og beslaglegge våre ressurser, sa presidenten og sa at Russland må fratas vetoretten i Sikkerhetsrådet.

Dette var første gang Zelenskyj var personlig til stede i Sikkerhetsrådet, og det var i forkant knyttet stor spenning til at han og Nebenzia skulle møtes ansikt til ansikt.

Før møtestart protesterte Nebenzia voldsomt over at Zelenskyj hadde fått taletid i rådet. Han anklaget Albanias statsminister Edi Rama, som holder formannskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden og dermed ledet onsdagens møte, for å gjøre møtet til et «stand up-show». Uttalelsen var et tydelig stikk til Zelenskyjs fortid som komiker og skuespiller.

Rama svarte, til latter fra salen, at «dette er ingen spesialoperasjon fra Albanias presidentskap», en henvisning til Russlands egen omtale av invasjonen i Ukraina.

