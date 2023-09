Rentenivået i USA er nå på det høyeste på 22 år. Federal Reserve antyder likevel at det kan bli en ny renteheving innen året er omme for å holde inflasjonen nede.

Inflasjonen i USA har falt fra toppen på 9,1 prosent i juni i fjor til 3,7 prosent i august i år. Den er likevel godt over 2 prosent, som er sentralbankens mål.

På det to dager lange rentemøtet som ble avsluttet onsdag, understreker banken at den ennå er langt unna å erklære seier over den verste inflasjonsbølgen i landet på 40 år.

