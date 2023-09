– Minst 200 drept i Aserbajdsjans offensiv i Nagorno-Karabakh

Det opplyser en talsmann for de armenske separatistene onsdag kveld.

Tidligere på onsdagen kunngjorde aserbajdsjanske myndigheter at de hadde stanset militæraksjonen mot armenske separatister i Nagorno-Karabakh som de innledet tirsdag formiddag.

Aserbajdsjans president Ilham Alijev sier samtidig at hans styrker har gjenvunnet kontrollen over det omstridte området etter at det onsdag formiddag ble inngått en våpenhvile.

Våpenhvilen så ved 21-tiden lokal tid ut til fortsatt å holde.

