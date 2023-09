Hver femte solgte nybil i EU er elbil

Elbilene sto for 21 prosent av det samlede salget av nybiler i EU i august. Det viser en oversikt fra bransjeorganisasjonen De Danske Bilimportører, som representerer bilindustrien i Danmark.

– Det er gledelig at elbilene har gjennomslag i EU. Elbilene utgjør nå en femdel av salget i EU, og denne andelen vil bare bli større, sier De Danske Bilimportørers administrerende direktør Mads Rørvig.

Plug-in-hybridbiler utgjorde 7,4 prosent av salget i august. Dermed var nesten tre av ti solgte biler oppladbare – 28,4 prosent av alle solgte nybiler.

Samtidig med at elbilens markedsandel øker, går også det samlede bilsalget fram i EU. I august ble det registrert knapt 788.000 nye biler, en økning på 21 prosent sammenlignet med august i fjor. Det var 13. måned på rad med fremgang og er et tegn på et mer stabilt marked, ifølge De Danske Bilimportører.

