Stoltenberg: Ukraina har akutt behov for mer luftforsvar

Han omtaler krigen som en utmattelseskrig, men hevder at det ikke er snakk om stillstand. Motoffensiven i Ukraina har gått saktere enn mange håpet på.

Stoltenberg sier mer våpen fortsatt er den beste måte å støtte Ukraina på.

– Hvis vi ønsker å få en slutt på krigen, og hvis vi ønsker en rettferdig og varig fred, så er militær støtte til Ukraina veien å gå, sier Stoltenberg.

– Det er et akutt behov for luftforsvar. Ikke bare nye våpensystemer, men også ammunisjon, vedlikehold og reservedeler. Vi ser at luftforsvar redder liv hver dag i Ukraina, sier han.

Stoltenberg er til stede i New York på høynivåuken i FNs hovedforsamling. Der advarte USAs president Joe Biden om at Russland satser på at verden går lei krigen. Stoltenberg forsikrer om at de kommer til å støtte Ukraina så lenge det trengs.

– Vi er forberedt for den lange distansen. Det er ikke fordi vi ikke kan forutsi nøyaktig hvor lenge denne krigen kommer til å vare, men fordi vi må sende et tydelig signal om at president Putin ikke kommer til å holde ut lenger enn oss.

