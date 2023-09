Sør-Korea ber Russland stanse alt militært samarbeid med Nord-Korea

I forrige uke møttes Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Russlands president Vladimir Putin på en rombase helt øst i Russland. Det har skapt bekymring for at de to landene har avtalt å hjelpe hverandre med våpen og teknologi.

I en uttalelse fra det sørkoreanske utenriksdepartementet tirsdag blir Russland bedt om umiddelbart å stanse all utvidelse av det militære samarbeidet med Nord-Korea, samt rette seg etter FN-resolusjoner.

Sør-Koreas viseutenriksminister Chang Ho-jin, som innkalte den russiske ambassadøren, framholder at Russland bør bruke sin rolle i FNs sikkerhetsråd til å ta opp atomtrusselen fra Nord-Korea.

Han understreker også at forholdet mellom Russland og Sør-Korea kommer til å lide alvorlig skade hvis Russland gjør noe som truer Sør-Koreas sikkerhet.

