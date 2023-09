Eksperter: Vanskelig for Vesten å stanse tilnærmingen mellom Russland og Nord-Korea

Besøket til Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Russland de siste dagene har i stor grad vært fokusert på våpen og militært samarbeid.

Vesten med USA og Sør-Korea i spissen har advart Russland om at et slikt samarbeid er et alvorlig brudd på FN-sanksjonene mot Nord-Korea.

FN-sjef António Guterres har bedt Kreml respektere sanksjonene, mens USA truer med å innføre nye sanksjoner mot de to landene.

Myndighetene i Moskva har imidlertid uttalt at ingen avtaler ble signert under den nordkoreanske presidentens besøk.

– Lite igjen i den politiske verktøykassa

Ekspertene tror ikke russerne føler seg skremt av vestlige pekefingre.

– Russland tjener på destabiliseringen. Hvis det gir Vesten enda et problem å bekymre seg for, så hjelper det faktisk russiske interesser, sier James Nixey, direktør for Russland og Eurasia-programmet til tenkesmia Chatham House.

En annen ekspert sier Vesten har få strenger å spille på ettersom Russland og Nord-Korea allerede er under omfattende sanksjoner og pariaer i store deler av verden.

– Det er egentlig lite igjen i den politiske verktøykassa for å håndtere utfordringene fra de to landene, påpeker Korea-ekspert John Park ved universitetet Harvard.

– Det er ting vi kan snakke om

Ekspertene mener at det legges opp til at Russland får tilgang til nordkoreansk artilleriammunisjon til krigen i Ukraina i bytte mot avansert russisk teknologi til Nord-Koreas atomprogram, raketter og satellitter.

Russland har tidligere vært tilbakeholden med å dele militær teknologi og kunnskap med Nord-Korea. Da Putin ble spurt om et potensielt militært samarbeid med Pyongyang, svarte han:

– Det er visse begrensninger, og Russland følger dem alle. Det er ting vi kan snakke om, og vi diskuterer og tenker på dem.

Amerikanske myndigheter kaller våpenalliansen med Nord-Korea et tegn på desperasjon fra Putin.

– Russland skraper bunnen av gryta i jakten på hjelp, sier James O’Brien. Han er leder for avdelingen i det amerikanske utenriksdepartementet som har ansvar for sanksjoner.

Har enorme våpenlagre

Ekspertene mener imidlertid Putin kan tjene mye på å vende seg til Nord-Korea. Landet har vært avhengig av sovjetisk-designede våpen siden Korea-krigen på 1950-tallet og har blant verdens største ammunisjonslagre, anslått til titalls millioner artillerigranater og raketter.

– Det ser ut som Russland er veldig fokusert på artillerigranatene og flere rakettkastere for umiddelbar bruk på slagmarken, sier Park.

Under samtalene med Kim fremhevet Putin den sovjetiske støtten til Pyongyang i Korea-krigen.

Kim omtalte på sin side Russlands «kampanje» i Ukraina som en «rettferdig kamp mot hegemoniske krefter for å forsvare suverenitet, sikkerhet og interesser».

Yang UK, en sikkerhetsekspert ved Sør-Koreas Asan Institute for Policy Studies, sier at i tillegg til sovjetiske våpen, kan Nord-Korea også dele noe av sitt nyeste militære utstyr.

Inspiserte bombefly

I helgen tok forsvarsminister Sergej Sjojgu med Kim til militærbasen Knevitsji, fem mil fra Vladivostok. Der fikk en smilende Kim inspisere strategiske bombefly av typen Tu-160, Tu-95 og Tu-22, som kan ta atomstridshoder, viser video fra det russiske forsvarsdepartementet.

Han fikk også se en av Russlands nyeste raketter, den hypersoniske Kinzjal, montert på et jagerfly av typen MiG-31, ifølge russiske myndigheter.

Kim og Sjojgu reiste deretter til Vladivostok, der Kim blant annet ble vist et marinefartøy i den russiske stillehavsflåten.

– Følger veldig nøye med

Samtalene mellom Kim og Putin har blitt fulgt med argusøyne av Vesten, og den fornyede romansen vil utvilsomt være et sentralt tema når FNs toppnivåuke starter på mandag.

– Putin og Kims møte er ment for å utfordre den USA-ledede internasjonale orden, minske avhengigheten av Kina og øke presset på Ukraina og Sør-Korea, sier professor Leif-Eric Easley ved universitetet Ehwa i Seoul.

Ekspertene mener at frieriet til Nord-Korea gjør at Russland må trå varsomt overfor andre allierte.

– Beijings støtte er også avgjørende for Putin. At Putin og Kim møtes, er noe som vil gå på bekostning av kinesiske interesser. Så Kina følger dette veldig, veldig nøye, sier Park.

