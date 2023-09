Britisk sykepleier anker dom for spedbarnsdrap

Letby sendte inn en formell anke fredag, melder Sky News. Hun ble i august funnet skyldig i spedbarnsdrap og dømt til livsvarig fengsel, men nekter straffskyld.

33-åringen ble pågrepet etter en rekke babydødsfall på en barselavdeling ved sykehuset Countess of Chester i Nordvest-England mellom juni 2015 og juni 2016.

Drapsofrene er fem gutter og to jenter, alle under ett år gamle. Letby skal ha injisert babyene med luft, gitt dem for mye melk og forgiftet dem med insulin.

Det var kollegaer av Letby som varslet politiet etter at de oppdaget at hun hadde vært på jobb da hver av babyene hadde kollapset. Noen av spedbarna skal ha blitt angrepet like etter at foreldrene forlot barnesenga.

Påtalemyndigheten har tidligere beskrevet Letby som en kalkulert drapskvinne som brukte metoder som etterlot få spor.

