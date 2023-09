Hunter Bidens advokat mener tiltalen er i strid med grunnloven

Torsdag viste rettsdokumenter at den 51-årige presidentsønnen er tiltalt for tre forhold knyttet til våpenlovbrudd. Han anklages for å ha løyet om sitt narkotikaforbruk da han kjøpte et skytevåpen i 2018.

Senere på dagen kommenterte Hunter Bidens advokat, Abbe Lowell, tiltalen.

– Vi mener at tiltalen stanses av avtalen som aktoratet inngikk med Biden. Nylige føderale rettsavgjørelser viser at vedtektene er i strid med grunnloven, og han brøt ikke loven. Dette vil vi vise i retten, sier advokaten.

