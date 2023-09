Gates, Musk og Zuckerberg spurt til råds i Senatet om kunstig intelligens

Den demokratiske flertallslederen Chuck Schumer har satt opp en serie høringer for KI-innovasjon.

– I tidligere situasjoner når ting er så vanskelig, var den naturlige reaksjonen å stikke hodet i sanden og la noen andre gjøre jobben. Men vi kan ikke oppføre oss som strutser i denne saken, uttaler han.

Blant dem som svarte på politikernes nysgjerrige og bekymrede spørsmål onsdag, var Bill Gates, Elon Musk og Mark Zuckerberg.

Lukket høring

I den lukkede, tre timer lange høringen deltok også direktør Sundar Pichai i Googles eierselskap Alphabet og toppsjef Sam Altman i OpenAI. Sistnevnte selskap står bak tjenesten ChatGPT.

– I dag starter vi en enorm, kompleks og avgjørende oppgave: Å bygge fundamentet for konsensus om en KI-policy som Kongressen kan vedta, uttalte Schumer til mediene før høringen.

Musk sa til pressen at han mener Schumer gjør en god tjeneste for menneskeligheten. Han advarer mot at en KI-utvikling uten begrensninger er potensielt farlig for hele verdens befolkning.

– Det går for tregt

Den republikanske senatoren Josh Hawley klaget på at høringen var lukket for pressen og mener Schumer er for treg på labben.

– Han har snakket om teknologi i to år nå uten å komme med et eneste lovforslag av betydning, sa han til pressen.

