Demninger brast da styrtregnet rammet Libya

– Jeg ble sjokkert av det jeg så. Det var som en tsunami, sa den libyske ministeren Hichem Abu Chkiouat til BBC.

Han fortalte om inntrykkene etter et besøk i den flomrammede byen Derna, ved kysten øst i Libya. Store byområder var rasert av vannmassene, og både bygninger og mennesker var skylt ut i Middelhavet.

– Antall ofre er stort, og det stiger hver time, sa Chkiouat.

Derna ble truffet av en massiv flombølge da to demninger brast etter styrtregn søndag. Tre dager senere var flere tusen mennesker bekreftet døde, og Chkiouat fryktet at det endelige antallet omkomne ville passere 10.000.

Byens ordfører Abdulmenam Al-Ghaithi antydet i et intervju med TV-kanalen Al Arabiya onsdag et enda høyere dødstall. Beregnet ut fra hvor mange nabolag som er totalt ødelagt, kan dødstallet være 20.000, mener han.

Flom og jordskjelv

Det voldsomme regnet skyldtes stormen Daniel, som rammet Libya etter å ha forårsaket store ødeleggelser i Hellas, Bulgaria og Tyrkia noen dager tidligere.

Både i Libya og Hellas var nedbørsmengdene rekordstore. I Hellas omkom minst 15 mennesker, og statsminister Kyriakos Mitsotakis kalte flommen den verste i landets historie. Skadene her anslås å koste nærmere 30 milliarder kroner.

Kort tid før var Hellas rammet av den største skogbrannen som noen gang er observert i EU.

Ekstremregnet og demningskollapsene i Derna var den andre store naturkatastrofen i Nord-Afrika på tre dager. Det kraftige jordskjelvet i Marokko ble utløst på kvelden 8. september, og flere tusen mennesker er bekreftet døde her.

Antall dødsofre i Derna ser ut til å bli enda høyere. Tirsdag opplyste Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) at 10.000 mennesker var savnet.

Bygget på 70-tallet

Selv om Libya ble rammet av nedbør uten sidestykke, var dette ikke den eneste årsaken til katastrofen.

Flere kilder peker på at demningene som brast, manglet vedlikehold. Den ene ble i sin tid bygget av et jugoslavisk selskap på 1970-tallet.

– Demningene er ikke blitt vedlikeholdt siden 2002, sier Dernas viseordfører Ahmed Madroud til Al Jazeera.

Gjennom Derna går et elveløp som vanligvis er uttørket på sommeren. Elveløpet går fra åser lenger sør og fram til utløpet mot Middelhavet, nær sentrum av byen.

12 kilometer sør for byen lå den første demningen som brast, ifølge BBC. Den var 70 meter høy, forteller Madroud.

Dermed flommet vannmasene videre, til den neste demningen, som lå nærmere byen.

Fakta om ekstremværet Daniel

Middelhavssyklonen Daniel rammet Sørøst-Europa og Libya i forrige uke.

Hellas ble rammet av uværet 5. september. Nedbørsmengdene var rekordstore, og på kun et døgn kom det mellom 600 og 800 millimeter regn. Flommen beskrives som den verste i Hellas noensinne. Minst 15 mennesker mistet livet.

Stormen førte også til tap av menneskeliv i Tyrkia og Bulgaria.

10. september rammet uværet Libya, og styrtregn fikk to demninger til å briste i byen Derna. En massiv flombølge førte til at flere tusen mennesker mistet livet. Myndighetene frykter at mellom 10.000 og 20.000 kan være døde.

Kilder: NTB, Reuters

– Sju meter høy

Her steg vannstanden raskt, og til slutt kollapset også demning nummer to. Overlevende i Derna forteller at de hørte et kraftig smell, som minnet om en eksplosjon.

– Først trodde vi bare at det var kraftig regn. Men ved midnatt hørte vi en stor eksplosjon, og det var demningen som brast, sier Raja Sassi (39) til nyhetsbyrået Reuters.

En flodbølge raste nedover elveløpet mot Derna – nærmest som en tsunami. Flombølgene var sju meter høye, ifølge Yann Fridez fra Den internasjonale Røde Rors-komiteen.

Bygninger langs elveløpet ble rasert, og hus og mennesker ble tatt av vannmassene og skylt ut i Middelhavet.

Raja Sassi sier det var et mirakel at han, kona og datteren deres overlevde. Andre medlemmer av familien mistet livet. Etter katastrofen lå et stort antall døde mennesker i gatene i sentrum.

Gaddafi ble styrtet

At Derna var utsatt for flom, har lenge vært kjent. En libysk hydrolog advarte om situasjonen i en forskningsartikkel i fjor. Han anbefalte umiddelbare tiltak for å vedlikeholde demningene.

– Kommer det en storflom, vil konsekvensene bli katastrofale, står det i artikkelen.

Men det har ikke vært enkelt å vedlikeholde infrastruktur i Libya, som har vært rammet av konflikt helt siden diktatoren Muammar Gaddafi ble styrtet i et opprør i 2011.

Opprøret var støttet av Nato, og Norge var blant landene som bombet mål knyttet til Gaddafis styrker.

Siden den gang har grupperinger i Libya i lange perioder ligget i væpnet konflikt. I praksis er landet splittet i to deler som styres av rivaliserende regjeringer. Hichem Abu Chkiouat – som frykter det kan være 10.000 døde i Derna – er luftfartsminister i regjeringen i Øst-Libya.

Sikkerhetskaoset medvirket til flomkatastrofen, ifølge økonomen Mohammed Ahmed, som er intervjuet av det libyske nyhetsnettstedet Al-Wasat. Han peker på at demningene ikke ble kontrollert skikkelig av myndighetene.

Kan bli vanligere

Da demningene kollapset, kom det 414 millimeter regn på et døgn ved en værstasjon ikke langt unna, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Dette var det mest intense regnet som noen gang var registrert i dette området.

I Hellas ble målt 750 millimeter nedbør på et døgn da stormen Daniel herjet her. Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt sa til NRK at han aldri før hadde hørt om slike nedbørsmengder i Europa.

Stormen kom i kjølvannet av den varmeste sommeren som noen gang er registrert i Hellas. I Middelhavet har temperaturen i overflaten vært 2–3 grader høyere enn normalt – og varme hav kan forsterke stormer.

– Stormen Daniel er et eksempel på den typen ødeleggende flommer som vi oftere kan vente i framtida, sier klimaforsker Lizzie Kendon til nyhetsbyrået AFP.

I tillegg til Hellas og Libya er også områder i Japan, Kina, USA og Norge de siste månedene blitt rammet av rekordstore mengder regn. Mer intens nedbør er ventet etter hvert som klimaet endrer seg og temperaturen på jorda stiger.

