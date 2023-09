Biler fra Russland nektes innreise i Baltikum

Denne uka har de tre baltiske landene innført et slikt forbud. Avgjørelsen baseres på nye sanksjoner mot Russland innført av EU-kommisjonen nylig som svar på invasjonen av Ukraina.

– Sammen kom vi fram til at restriksjonene er mest effektive når de innføres samtidig, uttaler Estlands innenriksminister Lauri Läänemets.

Kjøretøy registrert i Russland vil etter hvert nektes innreise i samtlige 27 medlemsland.

Dmitrij Medvedev, nestleder for Russlands sikkerhetsråd, kaller bilforbudet for rasistisk. Han varsler at Moskva kan svare med å bryte flere diplomatiske bånd med EU.

