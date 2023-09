Støre: Tragisk at det fortsatt ikke er en palestinsk stat

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

– Det er tragisk at det fortsatt ikke er en palestinsk stat så mange år senere, sier Støre i anledning av at det onsdag er 30 år siden Oslo-avtalen ble undertegnet på plenen utenfor Det hvite hus i Washington.

Alt i 2010 konstaterte Støre, som da var utenriksminister, at det brant et blått lys for tostatsløsningen. 13 år senere fastholder han likevel at Oslo-avtalen var viktig.

– Det var et stort gjennombrudd da Israel og PLO gjensidig anerkjente hverandre for 30 år siden, sier han.

– Oslo-avtalen har bidratt til at palestinerne har fått sine egne institusjoner, og Norge gir ikke opp støtten til det palestinske statsbyggingsprosjektet så lenge palestinerne ønsker vår støtte, sier Støre.

– Til tross for den negative utviklingen – og særlig den israelske bosetningspolitikken – mener vi fortsatt at en forhandlet tostatsløsning er mulig, sier han.

Gjennombrudd

Ledere både på palestinsk og israelsk side har lenge hevdet at Oslo-avtalen er død og begravd. Den oppfatningen deler ikke dagens utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– I lys av den negative utviklingen og manglende framgang i fredsprosessen forstår jeg hvorfor noen feller en slik dom over avtalen. Men Oslo-avtalen har fortsatt relevans, sier hun.

Huitfeldt kaller avtalen et stort gjennombrudd og viser til at den har bidratt til etablering av et palestinsk helsevesen, utdanningssystem, vannforsyning og elektrisitetsforsyning. Tiden er imidlertid i ferd med å renne ut for en tostatsløsning, mener hun.

– Jeg er enig i at utviklingen går i retning av en én-statsrealitet hvor det ikke er like rettigheter for alle som bor der. Men det er ikke for sent å etablere to stater dersom det er politisk vilje til en slik løsning, sier Huitfeldt.

Ingen alternativer

Huitfeldts forgjenger som utenriksminister, Ine Eriksen Søreide (H), mener også at Oslo-avtalen fortsatt er viktig.

– Oslo-avtalene var avgjørende ved at de endret PLOs strategi fra væpnet frigjøringskamp til bygging av en nasjonalstat, og at de fikk Israel til å gå med på prinsippet om en deling av mandatområdet, sier hun til NTB.

– Selv om situasjonen er fastlåst, er det ikke noe realistisk alternativ til en fremforhandlet tostatsløsning, mener Søreide.

Forsiktig

Mens Huitfeldt er helt klar på at Israel må trekke seg ut av de okkuperte områdene, er Søreide mer forsiktig i sitt ordvalg.

– Oslo-avtalene, Sikkerhetsrådets resolusjoner og tostatsløsningen bør fortsatt ligge til grunn for vår tilnærming. Så må vi fortsette å legge press på partene og understreke at det er de som har ansvaret for å finne fram til en løsning, sier hun.

Erna Solbergs regjering høstet kritikk for sin beslutning om å styrke samarbeidet med Israel i 2019, til tross for landets manglende vilje til å etterleve FNs krav om tilbaketrekning fra de okkuperte områdene. Søreide avviser slik kritikk.

– Solberg-regjeringen førte en balansert midtøstenpolitikk, sier hun.

Hadde overtaket

Bjørn Tore Godal (Ap) overtok som utenriksminister da Johan Jørgen Holst døde, bare noen måneder etter at Oslo-avtalen var undertegnet utenfor Det hvite hus i Washington.

Han er enig i at Israel hadde større grunn til å være fornøyd med avtalen enn palestinerne.

– Selvsagt hadde Israel som okkupant overtaket, sier Godal til NTB.

– Men det er ikke tvil i min sjel om at det i prosessen var bygd opp en sterk og felles opplevelse både på palestinsk og israelsk side om behov for en ny tid, med full respekt for palestinernes rettigheter og krav på en palestinsk stat, legger han til.

Ond sirkel

Drapet på Israels statsminister Yitzhak Rabin i 1995, valget av Benjamin Netanyahu noen måneder senere og økt oppslutning om Hamas på palestinsk side snudde imidlertid utviklingen, mener Godal.

– Vi har vært i en ond sirkel siden. Det skyldes ikke Oslo-avtalen, men den politiske utviklingen både internt og mellom partene, sier han.

NTB har også vært i kontakt med de to tidligere utenriksministrene Jan Petersen (H) og Knut Vollebæk (KrF), men de ønsker i dag ikke å svare på spørsmål om Oslo-avtalen.

– Situasjonen er blitt vanskeligere enn den var i min tid som utenriksminister. Det skyldes etter min mening både lokale forhold blant israelere og palestinere og geopolitiske forhold, er alt Vollebæk vil si.

Børge Brende (H), Espen Barth Eide (Ap) og Thorbjørn Jagland (Ap) var også utenriksministre i årene etter at Oslo-avtalen ble inngått, men ingen av dem har svart på NTBs gjentatte henvendelser.

Gir ikke opp

Selv om fredsprosessen er død og palestinernes drøm om en egen stat synes stadig mer fjern, klamrer Norge og andre vestlige land seg fortsatt til håpet om en framforhandlet tostatsløsning i Oslo-avtalens ånd.

– Norge gir ikke opp støtten til det palestinske statsbyggingsprosjektet så lenge palestinerne ønsker vår støtte, sier Støre.

– Oslo-avtalen er folkerettslig gjeldende og anerkjennes formelt av partene og svært mange andre. Den illustrerer en måte å tenke på som ikke bør forkastes, mener Godal.

– Stillstand er frustrerende, å gi helt opp er verre, sier han.

---

Fakta om Israels okkupasjon

Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinai-halvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria.

I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinai-halvøya.

Som et resultat av Oslo-avtalene i 1993 og 1995 fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut.

På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i et sammenhengende område som utgjør 61 prosent.

Israel har opprettet 132 bosetninger og 146 såkalte utposter i strid med folkeretten i de okkuperte områdene på Vestbredden og ytterligere 32 bosetninger på de syriske Golanhøydene.

Israel kontrollerer også 80 prosent av vannressursene på Vestbredden.

I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor.

Etter valget i de palestinske områdene i 2006, der Hamas gikk seirende ut, innførte Israel en blokade av Gazastripen, og FN anser fortsatt området for å være okkupert av Israel.

FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner krevd israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden, Gazastripen og Golanhøydene.

Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak.

---