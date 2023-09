Israelere og palestinere dypt uenige i synet på Oslo-avtalen

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

– Avtalene mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO var aldri fredsavtaler i ordets rette forstand, mener Maurice Hirsch. Han er tilknyttet den konservative israelske tankesmia Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA).

– Mens Israel inngikk avtalene ut fra et genuint ønske om å sikre en bedre, tryggere og mer velstående fremtid for både israelere og palestinere, var avtalene for PLO-leder Yasser Arafat kun en mulighet til å sikre seg et solid fotfeste i Judea, Samaria og på Gazastripen, for så å kunne fortsette med sitt mål om å ødelegge Israel, skriver han i en artikkel i forbindelse med 30-årsmarkeringen.

Judea og Samaria er det bibelske navnet på området som i dag er kjent som Vestbredden, og som har vært okkupert av Israel siden 1967.

Hirsch ledet tidligere Israels militære rettsvesen i de okkuperte områdene og konstaterer at freden i dag er lenger unna enn noen gang. Palestinerne alene har skylden for dette, mener han.

– PLO har til denne dag ennå ikke oppfylt brorparten av sine forpliktelser, hevder han.

Tabbe

Yossi Beilin, som var med på de hemmelige fredssamtalene i Oslo og regnes som en av hovedarkitektene bak avtalen, er av en annen oppfatning.

– Palestinernes største tabbe var å tro på Israel, sa han nylig i et intervju med israelske Kan 11 News.

– De krevde ikke en uttrykkelig formulering om byggestans i bosetningene fordi de trodde på oss, sa han.

Beilin tilhører venstresida i Israel og har gjentatte ganger gitt statsminister Benjamin Netanyahu skylden for at fredsprosessen havarerte.

– Som opposisjonsleder lovet han å slå en strek over Oslo-avtalen, og som statsminister har han lykkes, konstaterte Beilin for noen år siden.

Overgivelse

Palestinskfødte Edward Said, som var professor tilknyttet Columbia University i USA, var blant dem som fra første stund påpekte manglene ved Oslo-avtalen og kalte den «et instrument for palestinsk overgivelse».

Professor Yara M. Asi, som er født på Vestbredden og tilknyttet University of Central Florida, er enig.

– For Israel var Oslo-avtalen en utvilsom suksess, konstaterer hun i en kronikk i The New Arab.

– Den israelske staten ga opp nesten ingenting, men holdt den palestinske frigjøringsbevegelsen nede i flere tiår mens de ga seg selv muligheten til å fortsette sitt kolonialistiske bosettingsprosjekt, mener Asi.

– Oslo-avtalen ga også verdenssamfunnet en unnskyldning til å overse Israels voldsbruk og gjenta oppfordringene om en tostatsløsning, selv om mange nå i all stillhet medgir at de vet at dette ikke lenger er mulig, skriver hun.

Erklært død

Palestinas president Mahmoud Abbas, som har styrt siden Yasser Arafat døde i 2004, har gjentatte ganger opp gjennom årene truet med å skrote det avtalefestede samarbeidet med Israel.

Etter at USAs daværende president hadde anerkjent Jerusalem som Israels «udelelige» hovedstad, og statsminister Benjamin Netanyahus regjering varslet annektering av bosetninger i de okkuperte områdene, slo Abbas i mai 2020 fast at Oslo-avtalen var død.

– Okkupasjonsmakten har annullert Oslo-avtalen og alle avtaler som er signert i tilknytning til denne, etter i alle år å ha unnlatt å etterleve både disse, alle FNs resolusjoner og Folkeretten, sa Abbas.

Han gjorde det samtidig klart at palestinerne derfor anså seg for å være fritatt for alle avtaler inngått med Israel.

Tar regningen

De palestinske selvstyremyndighetene har imidlertid fortsatt på papiret politisk og sikkerhetsmessig selvstyre i de 165 enklavene som er definert som såkalte A-områder i Oslo-avtalen.

Giverland tar i stor grad regningen for å holde palestinske institusjoner gående, og israelske soldater kommer og går som de ønsker.

Timeplan

Oslo-avtalen er ikke død, det er timeplanen for videre forhandlinger om en endelig fredsavtale som ikke ble fulgt opp, påpeker seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforskning (Prio) i Oslo.

– Oslo-avtalen var to ting. Det ene var en avtale om begrenset selvstyre, det andre var en timeplan for videre forhandlinger. Når det snakkes om Oslo-avtalens død, så er det timeplanen man snakker om, sier han.

Israels utenriksminister Eli Cohen ønsker ikke å svare på spørsmål fra NTB om Oslo-avtalens framtid.

Palestinas utenriksminister Riad Malki og hans departement har ikke besvart NTBs gjentatte henvendelser.

---

Fakta om Israels okkupasjon

Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinai-halvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria.

I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinai-halvøya.

Som et resultat av Oslo-avtalene i 1993 og 1995 fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut.

På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i et sammenhengende område som utgjør 61 prosent.

Israel har opprettet 132 bosetninger og 146 såkalte utposter i strid med folkeretten i de okkuperte områdene på Vestbredden og ytterligere 32 bosetninger på de syriske Golanhøydene.

Israel kontrollerer også 80 prosent av vannressursene på Vestbredden.

I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor.

Etter valget i de palestinske områdene i 2006, der Hamas gikk seirende ut, innførte Israel en blokade av Gazastripen, og FN anser fortsatt området for å være okkupert av Israel.

FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner krevd israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden, Gazastripen og Golanhøydene.

Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak.

---