Fem eks-politimenn tiltalt etter drapet på Tyre Nichols

De fem er tiltalt på føderalt nivå for brudd på borgerrettigheter, påvirkning av vitner og motarbeidelse av rettsvesenet.

Denne saken går parallelt med en etterforskning i delstaten hvor de fem har status som siktet for blant annet drap og overfall. De nekter straffskyld i saken.

Dratt ut og sparket i hjel

Tyre Nichols ble pågrepet 7. januar og døde tre dager senere på sykehus.

Videoopptak fra kroppskameraer viser Nichols, en 29 år gammel svart mann, rope «mamma» gjentatte ganger idet han ble sparket og slått av fem svarte politibetjenter etter å ha blitt dratt ut av bilen sin.

De fem har tidligere forklart at Nichols ble stanset for uforsvarlig bilkjøring. Men politisjef Cerelyn Davis har sagt at det ikke finnes dokumentasjon som beviser dette.

– Forsøkte å skjule

Ifølge de føderale anklagene nektet de nå sparkede politimennene å yte førstehjelp og skjulte voldsutøvelsen fra helsepersonell. De anklages også for å ha forsøkt å snu bort eller skru av kroppskameraene sine – og for å ha løyet til overordnede om at Nichols skal ha prøvd å få tak i våpnene deres.

Hendelsen utløste flere demonstrasjoner, både i Memphis og i andre amerikanske byer. President Joe Biden ga uttrykk for sinne og sorg og ba folk demonstrere på fredelig vis.

USAs justisdepartement startet i juli også en gransking på bakgrunn av en rekke andre meldinger om overdreven voldsbruk fra politiet i Memphis.

