Desperat leting etter savnede i Libya

Over to døgn etter katastrofen er dødstallene fortsatt sprikende. Luftfartsminister Hichem Abu Chkiouat i regjeringen i Øst-Libya sa onsdag at 5.300 er funnet omkommet.

Kort tid tidligere sa helseminister Othman Abduljaleel i samme regjering at over 2000 er bekreftet døde.

Tallet ventes uansett å stige, og ifølge Chkiouat kan det endelige dødstallet bli over 10.000. Han sier det stadig oppdages nye lik i sjøen utenfor Derna.

Minst 10.000 mennesker er savnet, ifølge Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). En intens leting etter savnede fortsetter.

Katastrofen inntraff etter at uværet Daniel rammet Libya søndag. Nedbørsmengdene var rekordstore, og to gamle demninger sør for byen kollapset.

Flodbølgen som traff byen, beskrives som en tsunami. Flombølgene var sju meter høye, ifølge Yann Fridez fra Den internasjonale Røde Rors-komiteen.