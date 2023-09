Argentinsk inflasjon på 124 prosent på ett år

For august isolert er den 12,4 prosent. Det er første gang siden april 2002 at den er over 10 prosent på én måned, og den månedlige økningen har ikke vært så høy siden februar 1991.

Ifølge landets sentralbank kan den årlige inflasjonen nå opp mot 170 prosent i desember.

Det søramerikanske landet har enorm gjeld og er på vei inn i en ny og dyp resesjon. Fire av ti argentinere lever nå i fattigdom.

Argentina er det landet i verden som har mest gjeld til Det internasjonale pengefondet (IMF), med en sum tilsvarende over 460 milliarder kroner. Landets sentralbank hevet i forrige måned styringsrenta med 18 prosentpoeng til 118 prosent.

