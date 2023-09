Trump har levert krav om å få dommer skiftet ut

Derfor søker USAs tidligere president å få skiftet ut Chutkan, som er oppnevnt som dommer i den føderale saken der han er tiltalt for forsøk på å velte om på valgresultatet i 2020.

Chutkan har tidligere idømt noen av strengeste straffene mot dem som stormet Kongressen for to og et halvt år siden. Hun har blant annet uttalt at kongresstormerne ikke hadde noen lojalitet til grunnloven, men utviste en «blind lojalitet til en person som forresten fortsatt går fri i dag».

Ekspresidenten mener denne og lignende uttalelser gjør dommeren forutinntatt. Trump sa for en måned siden at han umiddelbart ville be om en ny dommer, men det formelle kravet er først levert til retten nå.

Trump er tiltalt på fire punkter i valgsaken, som er planlagt til 4. mars 2024. Han nekter all skyld.

