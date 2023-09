Historisk søksmål mot Google for retten i USA

Rettssaken beskrives som den største såkalte antitrust-saken i USA på et kvart århundre.

Google har brukt ulovlige metoder for å unngå konkurranse fra andre søkemotorer, mener USAs justisdepartement. Også myndighetene i en rekke amerikanske delstater har sluttet seg til det sivile søksmålet.

Anklagene avvises av Google og morselskapet Alphabet, som mener det er kvaliteten på søkemotoren som har sikret den en markedsandel på rundt 90 prosent.

– Dagens brukere har flere valgmuligheter og flere måter å skaffe informasjon på nettet på enn noensinne, hevdet Googles advokat John Schmidtlein da rettssaken åpnet tirsdag, ifølge Reuters. Schmidtlein sa at brukerne kan skifte søkemotor med «noen få, enkle klikk».

Kan bli splittet

Rettssaken, som går i en domstol i Washington D.C., kan bli langvarig.

I løpet av de første ti ukene skal over hundre vitner forklare seg, og Alphabets toppsjef Sundar Pichai vil trolig være blant dem.

Dommeren Amit Mehta skal avgjøre om konkurranselover er brutt. Er svaret ja, må det avgjøres hvilke tiltak som skal iverksettes. I så fall går saken inn i en ny fase, men med samme dommer.

Spekteret av mulige utfall er stort: Anklagene kan bli avvist, eller det kan bli gitt ordre om at Google må deles i flere separate selskaper. Alternativt kan selskapet få beskjed om å endre måten det opererer på.

Uansett hva kjennelsen blir, vil den trolig bli anket.

Startet i garasje

Google ble grunnlagt av Larry Page og Sergey Brin i en garasje i Silicon Valley i California for 25 år siden.

Siden da har selskapet vokst til å bli et av verdens største. Morselskapet Alphabet er verdt 1700 milliarder dollar, tilsvarende over 18.000 milliarder kroner – mer enn hele det norske oljefondet. Antall ansatte er 182.000.

– For to tiår siden ble Google Silicon Valleys kjæledegge, en lurvete startup med en nyskapende metode for å søke på det framvoksende internettet, heter det i justisdepartementets søksmål.

– Dette Google er for lengst borte, står det videre.

Ett utslag av Googles dominans er at uttrykket «å google» ble tatt i bruk på en rekke språk allerede for mange år siden.

– Vanskelig å overdrive

Utfallet av rettssaken kan få konsekvenser ikke bare for Google, men også for andre tek-selskaper som har vokst til giganter siden årtusenskiftet.

– Det er vanskelig å overdrive betydningen av denne saken, særlig for monopoler og selskaper med stor markedsandel, sier antitrust-advokaten Luke Hasskamp til nyhetsbyrået Reuters.

En av de konkrete anklagene mot Google dreier seg om avtaler selskapet inngikk med Apple, Mozilla og andre produsenter av maskin- og programvare.

Ifølge myndighetene betalte Google store pengesummer for å sikre at Google ble standard søkemotor blant annet på iphoner og i nettlesere som Safari og Firefox. Dermed ble det angivelig håpløst for konkurrenter å få fotfeste.

I tillegg mener reguleringsmyndighetene at Google på ulovlig vis knyttet søkemotoren til sitt eget mobil-operativsystem, Android.

Google hevder på sin side å være utsatt for stor konkurranse, både fra søkemotorer som Microsofts Bing og andre typer aktører som Amazon og Yelp.

Trump og Biden

Søksmålet som nå skal behandles i retten, ble anlagt av justisdepartementet for nesten tre år siden, da Donald Trump var USAs president.

Trump ble etterfulgt av Joe Biden i 2021, men den nye ledelsen i justisdepartementet valgte å gå videre med søksmålet mot Google. Departementet har i tillegg anlagt et nytt søksmål mot Google – knyttet til selskapets annonsevirksomhet – og dette kan bli behandlet i retten neste år.

Rettssaken som begynner nå, omtales som den største i sitt slag siden amerikanske myndigheter saksøkte Microsoft i 1998 – samme år som Google ble grunnlagt.

Bakgrunnen for anklagene mot Microsoft var den dominerende posisjonen til operativsystemet Windows.

En ankesak endte med at Microsoft ikke ble delt opp i flere selskaper. Likevel antas det at rettsprosessen kan ha gjort det enklere for Google og andre nykommere å hevde seg mot den eldre giganten.

