Dødstallene stiger etter katastrofeflom i Libya: – Lik ligger overalt

– Jeg kom akkurat tilbake fra Derna. Det er katastrofalt. Det ligger lik overalt – i havet, i dalene og under bygninger, sier luftfartsminister Hichem Chkiouat til nyhetsbyrået Reuters tirsdag.

– Jeg overdriver ikke når jeg sier at 25 prosent av byen har forsvunnet. Mange bygninger har kollapset, sier ministeren, som også er medlem av Libyas krisekomité.

Voldsom flom i det østlige Libya har ført til at Derna har blitt erklært en katastrofesone av myndighetene. Så langt er 2200 mennesker funnet døde, ifølge en sykehusdirektør i kystbyen.

Tarek al-Kharraz, en representant for myndighetene øst i landet, sier imidlertid at dødstallet har nådd 5200. Tallet er ventet å stige.

10.000 savnet

Al-Kharraz nevnte Derna konkret, og det er ikke kjent hvor mange som er funnet døde i andre libyske byer.

Flere tusen er fortsatt savnet, ifølge statsminister Osasama Hamad i Benghazi-regionen, øst i det splittede landet.

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) har opplysninger om at 10.000 mennesker er savnet i Libya etter flommen.

Enorme ødeleggelser

I de gjørmete gatene i Derna ligger det flere smadrede biler som har blitt skylt av gårde av flomvannet. Flere hus og boligblokker har rast sammen. Det har også fire viktige broer i byen og to demninger.

Da demningene brast, eskalerte katastrofen til et nytt nivå. Mandag formiddag var det umulig å ta seg fram til byen for å hjelpe mennesker i nød.

Videoopptak fra beboere i de rammede områdene viser at stormen Daniel har utløst enorme jordskred, knust hus til pinneved og satt hele nabolag under vann.

Ødeleggelsene er så enorme i Derna at Libya ikke vil klare å gjenoppbygge den alene, ifølge de østlige myndighetene.

– Situasjonen er betydelig verre enn vi trodde. Det er nødvendig med internasjonal bistand, sier helseminister i Øst-Libya, Othman Abduljaleel.

– Kronisk underfinansiert

Røde Kors og Flyktninghjelpen kaller situasjonen i landet katastrofal og ber om rask nødhjelp fra omverden.

– Våre kollegaer i Libya forteller om en svært krevende nødhjelpsrespons, forteller Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Røde Kors Norge.

– I over ti år har mennesker i Libya vært rammet av konflikter, fattigdom og fordrivelse. Flomkatastrofen vil bare forverre situasjonen for disse menneskene, sier Dax Bennet Roque, Flyktninghjelpens landdirektør for Libya.

Ifølge ham har nødhjelpsoperasjoner i landet vært kronisk underfinansiert i flere år.

– Nå er tiden inne for å vise solidaritet med befolkningen og hjelpe dem med det lange gjenoppbyggingsarbeidet som venter, fortsetter Roque.

Leter etter lik

Det pågår et enormt letearbeid for å finne alle som er døde i flomkatastrofen. Redningsarbeidere, inkludert soldater, offentlig ansatte, frivillige og lokale, hjelper til med å grave etter døde i bygningsrestene.

Gummibåter har blitt tatt i bruk for å hente likene som er skylt ut i havet. Fremdeles har ikke letemannskapene tilgang på gravemaskiner og annet tungt utstyr.

Ahmed Abdalla, som bor i Derna, sier innbyggerne hørte høye eksplosjoner midt på natten og at han skjønte at demninger utenfor byen hadde kollapset.

– Det kom en vegg av vann som utslettet alt i dets vei, sier han til nyhetsbyrået AP.

Arbeidere sa tirsdag ettermiddag at de har gravlagt over 700 lik på gravlunder i kystbyen.

Sykehus oversvømt

I tillegg til Derna har uværet Daniel også rammet andre områder øst i Libya, inkludert byen Bayda, der minst 50 mennesker er bekreftet døde.

Kraftig nedbør førte til at sykehuset i byen ble oversvømt og at pasienter måtte evakueres, ifølge opptak delt på sykehusets Facebook-side.

Lidelsene er også store i byene Susa, Marj og Shahatt, ifølge den libyske regjeringen. Hundrevis av mennesker har måtte flykte fra hjemmene sine for å søke tilflukt fra stormen, blant annet på skoler og i andre offentlige bygninger i byen Benghazi.

Nordøst-Libya er blant de mest fruktbare og grønne regionene i landet. Jabal al-Akhdar-området, der Bayda, Marj og Shahatt ligger, har blant de høyeste gjennomsnittlige årlige nedbørsmengdene i hele landet, ifølge Verdensbanken.

Internasjonal bistand

En rekke land har tilbud Libya nødhjelp og bistand etter flomkatastrofen, deriblant Egypt, Tunisia, Algerie, Tyrkia og De forente arabiske emirater.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi sa i et TV-intervju tirsdag at det egyptiske militæret vil utplassere utstyr og personell for å hjelpe berørte samfunn i samarbeid med libyske styrker.

EU har også kommet på banen, og blokkens utenrikspolitiske talsperson Josep Borrell sier de følger situasjonen tett.

Preget av uro

Libya har vært preget av stor uro siden den arabiske våren i 2011. Siden den gang har skiftende regjeringer sittet ved makten. Både politisk og militært ble landet delt i to fraksjoner i 2014.

Ossama Hamad står i spissen for den regjeringen som styrer i det østlige Libya. Denne regjeringen er ikke internasjonalt anerkjent.

Statsministeren for den andre fraksjonen, Abdulhamid Dbeiba, sa søndag at alle statlige myndigheter er blitt bedt om å håndtere ødeleggelsene øst i landet.

Blant annet er det sendt et fly med nødhjelp til Derna som inkluderer medisiner, utstyr og likposer. Det er også medisinsk personell om bord.

Ekstremistgrupper

Derna er kjent for sine hvitmalte hus og palmehager og ligger omtrent 900 kilometer øst for Libyas hovedstad Tripoli. Kystbyen med om lag 120.000 innbyggere er kontrollert av den mektige opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som er alliert med den østlige regjeringen i landet.

Mye av Derna ble bygget av Italia da Libya var under italiensk okkupasjon i første halvdel av 1900-tallet.

Byen var tidligere et knutepunkt for ekstremistgrupper i det årelange kaoset som fulgte det Nato-støttede opprøret som styrtet og drepte mangeårige diktator Muammar Gaddafi i 2011.

