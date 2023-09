Apple dropper skinn i nye produkter

I en video som ble spilt av under produktlanseringen skrøt teknologikjempen av sin innsats for miljøet, skriver CNN. Der ble det blant annet sagt at bruken av lær fases ut og at plastemballasje skal droppes. Selskapet har også planer om å redusere CO2-utslippene.

Apple lanserte den 15. versjonen av sin velkjente Iphone under arrangementet, her var et av salgspoengene at batteriet inneholder resirkulert kobolt. En av de mest synlige endringene med den nye modellen er at den har en USB-C-port for lading, en standard EU har kjempet hardt for å få på plass. Apple har i det lengste holdt på sin egen variant, den såkalte Lightning-pluggen.

– USB-C har blitt en universelt akseptert standard. Så vi bringer derfor USB-C til Iphone 15, sa Kaiann Drance, som er visepresident for markedsføring av Iphone, under lanseringen.

Nye varianter av Apple Watch ble også lansert, blant annet toppmodellen Apple Watch Ultra 2 med en prislapp på 799 dollar.

