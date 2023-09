USA minnes terrorangrepet i New York for 22 år siden

Opplevelsen av terrorangrepet der både forsvarsdepartementet i Washington og World Trade Center i New York ble angrepet, er brent inn i hukommelsen til millioner av amerikanere og mennesker verden rundt.

Nesten 3.000 personer ble drept i angrepene som fikk daværende president George W. Bush til å starte «krigen mot terror».

President Joe Biden forlot mandag Washington med kurs for Alaska for deretter å starte en femdagerstur til India og Vietnam. Senere på dagen lokal tid mandag skulle han minnes hendelsen under mellomlandingen i Alaska. Tidligere har presidentens minneord 11. september alltid blitt framført i New York eller Washington.

Visepresident Kamela Harris og andre representanter for Det hvite hus skulle delta på minnemarkeringen ved Ground Zero i New York, der det offisielle minnesmerket etter terrorhandlingen er bygd på stedet der tvillingtårnene sto.

Angrepet 11. september 2001 er det verste som har rammet USA siden det japanske overfallet på Pearl Harbor i 1941, der 2.400 personer ble drept.

[ To nye 11. september-ofre identifisert 22 år etter terroren ]