Tidligere Trump-medarbeider anker kjennelse i Georgia-sak

Distriktsdommer Steve Jones avviste fredag et forsøk fra Meadows på å få løftet saken mot seg fra delstatsnivå i Georgia.

Dette betyr en foreløpig seier for påtalemyndigheten i Fulton fylke i Georgia, der Trump og 18 tidligere medarbeidere er tiltalt for å ha forsøkt å manipulere valgresultatet og dermed underkjenne valget av Joe Biden i november 2020.

Meadows anket mandag denne kjennelsen til appellretten i USAs 11. rettsdistrikt. Han ba også lokaldomstolen i det nordlige Georgia med å avvente kjennelsen i ankedomstolen før saken blir behandlet videre. I anken heter det at det er en reell mulighet for at ankeinstansen vil være uenig på minst ett punkt i kjennelsen fra lokaldomstolen.

