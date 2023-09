To nye 11. september-ofre identifisert 22 år etter terroren

Identiteten til de to blir ikke offentliggjort, etter ønske fra familiene deres.

Dermed er levningene av 1649 ofre som døde da terrorister fra al-Qaida krasjet to kaprede, sivile fly inn i tvillingtårnene i New York, identifisert, opplyser myndighetene i byen. Totalt ble 2753 personer drept i terrorangrepet i New York.

– Vi håper at disse nye identifiseringene kan gi en form for trøst til familiene til disse ofrene, sier byens ordfører Eric Adams.

Han sier at målet er å gjenforene alle World Trade Center-ofrene med sine kjære.

1104 ofre er fremdeles ikke identifisert. Forrige gang nye ofre ble identifisert, var i 2021 da to nye identiteter ble bekreftet.

I alt 2977 personer ble drept i terroren i USA 11. september 2011. I tillegg til angrepet på World Trade Center, krasjet et tredje fly inn i hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, i Arlington i Virginia. Et fjerde fly gikk i bakken på et jorde i Shanksville i Pennsylvania.

