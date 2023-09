Over 2000 døde så langt etter skjelvet – redde marokkanere sover utendørs

Innenriksdepartementet i Rabat har registrert 2012 døde. I tillegg er det registrert 2059 skadde, hvor tilstanden er kritisk for 1404 av dem, meldte statlig fjernsyn i Marokko sent lørdag kveld.

Flesteparten av de døde, 1293 personer, er funnet i provinsen Al Haouz, der skjelvets episenter var. Jordskjelvet rammet Atlasfjellene med styrke 6,8 like etter klokken 23 fredag kveld, og med en dybde på 18,5 kilometer under bakken, ifølge målinger fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Skjelvet fant sted rundt 70 kilometer unna nærmeste storby, Marrakech. Der er ødeleggelsene store og redde innbyggere har for andre natt på rad sovet utendørs.

Under åpen himmel

51 år gamle Mouhamad Ayat Elhaj har tilbrakt de to siste nettene på gaten sammen med familien, nær den historiske medinaen i Marrakech. Han valgte å gjøre det slik etter å ha sett at familiens bolig var blitt skadet i skjelvet. Blant annet hadde han sett sprekker i veggene.

– Jeg kunne ikke sove der. Jeg ber myndighetene om å hjelpe meg og få en ekspert til stedet som kan vurdere om det er mulig for meg å dra tilbake til huset eller ikke. Jeg kommer ikke til å dra hjem hvis det er farlig, sa han til Reuters natt til søndag.

Et stykke unna gamlebyen i Marrakech hadde familier samlet seg til utendørsnatt nummer to, både på åpne plasser og langs veier. Elleve år gamle Jowra, som var sammen med pappaen sin, sa at hun synes det er vanskelig å måtte sove nær fremmede.

68 år gamle Noureddine Lahbabi, som er pensjonert og har fire barn, sier han også besluttet å sove utendørs for andre natt på rad. Det er for trist å tenke på ødeleggelsene på folks boliger, sa han.

– Det er en smertefull opplevelse. Når slikt skjer med broren eller søsteren din så er det virkelig vondt, sa han.

Alle hus ødelagt

Også høyt oppe i Atlasfjellene samlet folk seg til en ny natt under åpen himmel. Det kraftigste skjelvet på mer enn 60 år i Marokko har lagt hele landsbyer i grus.

I landsbyen Amizmiz, nær episenteret for jordskjelvet, gravde redningsarbeidere seg gjennom sammenraste bygninger med bare hendene. Fasade- og murbiter hadde falt ned og sperret av trange gater. Utenfor et sykehus lå rundt ti lik skjult under tepper lørdag kveldens sørgende pårørende sto like ved.

– Jeg løp av gårde for å få med meg barna utenfor da jeg følte jordskjelvet ryste grunnen under beina mine og huset lente seg over. Men naboene mine klarte det ikke, sier Mohamed Azaw.

– Dessverre ble ingen i den familien funnet i live. Faren og sønnen ble funnet døde, og det letes fortsatt etter moren og datteren, sier Azaw.

Redningsarbeidere sto på toppen av etasjer som hadde rast sammen og lagt seg som pannekaker i en bygning i Amizmiz. Deler av tepper og møbler stakk ut fra ruinene.

En lang kø med folk dannet seg utenfor den eneste åpne butikken i landsbyen, der folk ville skaffe seg forsyninger. Veien mellom Amizmiz og en annen landsby i nærheten var sperret av steinblokker som hadde rast ut.

Mangler mat

I Asni, rundt 40 kilometer sør for Marrakech, var nesten alle husene ødelagt. Også der valgte folk å overnatte utendørs for andre natt på rad. Innbyggeren Mohamed Ouhammo sier at det er lite mat å oppdrive etter at hustak hadde rast sammen og man ikke lenger hadde tilgang til kjøkkenene.

En annen innbygger i Asni, Montasir Itri, sier at det letes etter overlevende der.

– Naboene våre ligger under ruinene og folk jobber hardt for å redde dem ved hjelp av alle midler vi har i landsbyen, sier han.

Landsbyen Tansghart i samme område ligger på en side av en dal der veien fra Marrakech går videre opp i de høye Atlasfjellene. Landsbyens tidligere vakre hus, som klynget seg fast i en bratt skråning, var blitt åpne gap. Boliger som fortsatt sto igjen, manglet deler av vegger eller fasader. To moské-minareter hadde rast sammen i landsbyen.

Arbeideren Abdellatif Ait Bella lå på bakken utendørs, nesten ute av stand til å prate eller bevege seg. Hodet hans var bandasjert fra sår som han hadde pådratt seg av bygningsbiter som hadde falt ned.

– Vi har ikke noe hjem å frakte ham til og han har ikke fått mat siden i går, sier kona Saida Bodchich. Hun frykter for fremtiden til familien på seks når dens eneste familieforsørger er så alvorlig skadd.

– Vi kan ikke stole på noen andre enn Gud, sier hun.

Denne landsbyen er allerede i sorg over ti dødsfall, blant dem to tenåringsjenter, sier en av innbyggerne.

Mistet alt

I landsbyen Moulay Brahim høyt oppe i fjellene sitter Lahcen i et hjørne. Han er utrøstelig etter å ha mistet kona og fire barn i jordskjelvet.

Hans tragedie er på leppene til alle i landsbyen, som ligger en times kjøretur unna Marrakech.

49-åringen sitter med bøyd nakke og med kroppen sammenkrøpet i smerte.

– Jeg har mistet alt, sier han med knapt hørbar stemme.

Lørdag ettermiddag hadde redningsarbeiderne ennå ikke funnet likene av kona og sønnen hans i ruinene av det som en gang var familieboligen. De tre livløse kroppene til Lahcens tre døtre var blitt fraktet bort fra ruinene.

– Jeg kan ikke gjøre noe som helst akkurat nå. Jeg ønsker bare å forsvinne fra denne verdenen og sørge, stotrer han fram.

– Alle har mistet noen

Hasna, en kvinne i 40-årene, sitter ved døren til den beskjedne boligen sin i landsbyen. Hun er fortsatt i sjokk.

– Det er en grusom tragedie. Vi er alle forskrekket over det som har skjedd, sier hun.

– Familien min slapp unna med livet i behold, men hele landsbyen sørger over dens barn. Mange av naboene mine har mistet sine kjære. Smerten er ubeskrivelig, sier Hasna.

Før skjelvet bodde det rundt 3000 personer i Moulay Brahim. I landsbyen befinner Bouchra seg. Hun tørker tårene mens hun ser på mennene som lager graver.

– Mitt søskenbarns barnebarn er døde. Jeg så ødeleggelsene idet det skjedde. Jeg skjelver fortsatt. Det var som om en ildkule tilintetgjorde alt. Alle her har mistet familie, i denne landsbyen og i andre landsbyer, sier Bouchra.

Lørdag hadde redningsarbeidere tatt i bruk anleggsmaskiner for å lete etter overlevende og omkomne i sammenraste hus i Moulay Brahim. I en åsside begynte man å lage nye graver.

– Det er overveldende å tenke at noen få øyeblikk med rystelser kan føre til så mye ulykke, sier en ung nabo som ikke ønsker å bli navngitt.