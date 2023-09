Erdogan advarer mot å «marginalisere» Russland i samtaler om kornavtalen

– Ingen prosess som marginaliserer Russland i kornavtalen for Svartehavet vil være levedyktig, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på en pressekonferanse etter at G20-toppmøtet i New Delhi ble avsluttet søndag.

Russland nektet i juli å gå med på å forlenge kornavtalen med Ukraina som skal sikre at korn kan eksporteres trygt via Svartehavet. Den ble framforhandlet med hjelp fra FN og Tyrkia.

Siden da har Russland gjentatte ganger angrepet Ukrainas havneinfrastruktur.

Erdogan sier at representanter for Russland, Ukraina og FN skal holde et møte om en kornavtale, men sier ikke noe om når eller hvor.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov gjentok søndag at de er villige til å gå med på en avtale når alle deres betingelser blir imøtekommet.

