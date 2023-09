Nesten halvparten av flyktningbarn fra Ukraina går ikke på skole

UNHCR skriver i en ny rapport at mellom 30 og 50 prosent av de omkring 5,9 millioner ukrainske flyktningene, er barn. Bare omtrent halvparten av disse var innskrevet på en skole i vertslandet for skoleåret 2022–2023.

Ifølge rapporten er det flere grunner til at flyktningbarna ikke går på skole. Det kan være administrative, juridiske og språklige barrierer, mangel på informasjon og nøling blant foreldrene fordi de håper å komme hjem igjen til Ukraina snart.

Et annet stort hinder er mangel på kapasitet på skolene i vertslandene. Det er et uten sidestykke høyt antall flyktningbarn i mange land, ifølge FN. De slår fast at mange skoler rett og slett ikke har fysisk plass eller nok lærere til å ta imot nyankomne elever.

– UNHCR er bekymret for at hundretusenvis av ukrainske flyktningbarn vil fortsette å gå glipp av utdanning i år med mindre det blir iverksatt hastetiltak, skriver FN-organisasjonen.

FNs råd til verdens land

De er redde for langsiktig skade på barns læring, noe som kan påvirke deres fremtidsutsikter. FN kommer med flere anbefalinger til land som har tatt imot ukrainske barn:

* Fremme inkluderingen av flyktningbarn og -ungdom i europeiske, nasjonale utdanningssystemer og øke kapasiteten til skolene.

* Sikre at foreldre får detaljert informasjon om utdanningsmuligheter for barn og unge, samt koblinger til det ukrainske utdanningssystemet.

* Maksimere kvaliteten og kompatibiliteten til utdanningsalternativene som er tilgjengelige for flyktninger.

Urolig skolegang i Ukraina

FN og flere andre organisasjoner har flere ganger tidligere uttrykt dyp bekymring for ukrainske barns framtid. Da det var første skoledag i Kyiv 1. september, mottok flere skoler bombetrusler.

Presidentrådgiver Andrij Jermak framholdt da at det var viktig at barna får gå på skole. Han kalte Ukrainas lærere for sanne helter.

– Det viktigste er at barna går på skole, og at lærere og lektorer underviser. Fordi kunnskap og kultur er det som skiller oss fra fienden, sier forsvarssjef Valerij Zaluzjnij.

Store kunnskapshull

Unicef slo i slutten av august alarm om at ukrainske skolebarn har store kunnskapshull. De skrev da at angrep på utdanningssystemet i Ukraina og en betydelig andel flyktningbarn som ikke går på skole, gjør at mange av Ukrainas barn nå sliter med læringen.

– I Ukraina har angrep på skoler fortsatt uavbrutt. Det gjør barna svært ulykkelige og de er uten steder å lære, sa Regina De Dominicis, Unicef-direktør for Europa og Sentral-Asia.

– Ikke bare har dette gjort at Ukrainas barn sliter med å gjøre framskritt i utdanningen, men de sliter også med å huske hva de lærte da skolene var fullt fungerende, la hun til.

Dårligere i språk og matte

57 prosent av lærerne i Ukraina sier at barna er dårligere i eget språk. 45 prosent sier mattekunnskapene er blitt rammet, mens 52 prosent har dårligere evner til fremmedspråk.

Ifølge Unicef har over 1300 skoler i de regjeringskontrollerte områdene av Ukraina blitt ødelagt siden Russland invaderte landet i februar i fjor. En rekke andre skoler har fått store skader.

Det innebærer at skolegangen for to av tre skolebarn i disse områdene er blitt påvirket, for eksempel ved at barna ikke går på skole hver dag.

