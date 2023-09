Britisk politi: Terrorsiktet tidligere soldat er pågrepet

Khalife ble pågrepet litt før klokken 11 lørdag i bydelen Chiswick i London, opplyser britisk politi.

Onsdag denne uken rømte Khalife fra fengsel. Sky News skrev at han gjemte seg under en bil som leverte mat til kjøkkenet der han jobbet som kokk.

Et par dager senere skal han ha blitt observert ved en rundkjøring sør i den britiske hovedstaden.

21-åringen er siktet for å ha samlet inn informasjon som kan brukes i et terrorangrep og for å ha plantet falske bomber på en militærbase. Etter rømningen utlovet politiet en dusør på 20.000 pund for opplysninger som kunne føre til at han ble pågrepet.

Helikoptre og store mannskaper har lett etter Khalife, blant annet ved naturområdet Richmond Park i London. Samtidig ble det innført ekstra sikkerhetstiltak ved britiske flyplasser og havner.

