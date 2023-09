Prigozjin var blant de ti som mistet livet da et privatfly styrtet nord for Moskva 23. august.

– Han drepte Prigozjin, sa Zelenskyj i en tale fredag.

Flystyrten skjedde to måneder etter at Prigozjin og Wagner-gruppen førte et kortlivet opprør mot den russiske militærledelsen.

Putin talsmann Dmitrij Peskov har sagt at etterforskningen kan tyde på at flyet styrtet som følge av en overlagt handling, men har ikke sagt hvem som kan ha stått bak.

– Det er åpenbart at det vurderes ulike teorier, som denne om at dette kan ha vært en bevisst grusomhet, sa Peskov i slutten av august.