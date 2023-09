Ukraina fordømmer russisk valg i okkuperte områder

Russland innledet fredag valgene i fire ukrainske fylker som er delvis russisk-okkupert. De skal pågå fram til søndag.

Ukrainske myndigheter kalte samme dag valgene for en farse og sier at de er verdiløse og uten juridisk grunnlag.

Valgene er også blitt fordømt av vestlige land, samt av Europarådet, som er Europas fremste menneskerettsorganisasjon.

– De utgjør et åpenbart brudd på folkeretten, fastslo Europarådet tidligere i uka.

Russland kunngjorde for et år siden at de innlemmet de fire fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja i Russland – selv om de er ukrainske og krigen pågår for fullt i de aktuelle områdene.

I de russiskkontrollerte områdene har Russland etablert sine egne styringsorganer, og det er disse valget gjelder.

[ Ikke nådig mot «mislykket» Putin: – Han tok feil ]