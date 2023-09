Fallon leder programmet «Tonight Show» på kanalen NBC, der 14 kollegaer anklager ham for svært dårlig oppførsel. Noen av dem mener han har bidratt til et «giftig» arbeidsmiljø i årevis, skriver Rolling Stone magazine.

Kollegaene har seg imellom omtalt garderobene som «gråterom» og sagt at han blir svært sint av de minste ting.

I et digitalt møte med kollegaene har Fallon beklaget.

– Det er flaut, og jeg føler meg svært skamfull, skal han ha sagt.

Fallon tok over som programleder i 2014 etter Jay Leno, som hadde ledet programmet i over to tiår.

[ Reagerer: – Som fattigkassa på 1800-tallet ]