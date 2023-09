Rykteflom om indisk navnebytte

Statsminister Narendra Modis regjering har lenge jobbet for å fjerne gjenværende symboler fra den britiske kolonitiden i indiske byer, politiske institusjoner og historiebøker. Men dersom navnebyttet er reelt, vil det være det største grepet hittil.

Selv referer Modi vanligvis til hjemlandet som «Bharat», et navn som stammer fra gamle hinduistiske skrifter på sanskrit. «Bharat» er et av landets to offisielle navn, ifølge grunnloven.

Modis hindunasjonalistiske regjeringsparti har tidligere tatt til orde for å droppe landets mer kjente navn, India – som også var navnet som ble brukt da India var en britisk koloni.

India er i helgen vertskap for G20-toppmøtet, som skal avsluttes med en statlig middag, som ifølge indiske myndigheters invitasjon arrangeres av «presidenten av Bharat».

Regjeringen har innkalt nasjonalforsamlingen til en spesiell sesjon senere i september, men har hittil vært ordknappe om agendaen. Ikke-navngitte regjeringskilder sier imidlertid til kringkasteren News18 at Modis parti vil fremme en spesiell resolusjon som vil gi forrang til navnet «Bharat».

