Pelosi ønsker å bli valgt inn fra San Francisco-distriktet, som hun har representert i over 35 år. Pelosi kom med kunngjøringen på et arrangement i hjembyen fredag.

– Landet vårt trenger at USA viser verden at flagget vårt fortsatt er her, med frihet og rettferdighet for alle. Derfor stiller jeg til gjenvalg, sa Pelosi.

Hun blir sittende til hun er 86 år hvis hun blir valgt. Demokratene tapte flertallet i Representantenes hus i mellomvalget i fjor, og Pelosi måtte derfor overlate speaker-vervet til republikaneren Kevin McCarthy.

Samtidig ga hun stafettpinnen videre til Hakeem Jeffries som leder for Demokratene i Representantenes hus.

