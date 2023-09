Kraftigste regnvær på 140 år i Hongkong

Ifølge myndighetene i Hongkong dreier det seg om den største nedbørsmengden per time siden registreringene startet for 140 år siden. Tall fra værmeldingstjenesten i Hongkong viser at det falt 158,1 millimeter nedbør på én enkelt time, fra klokken 23 torsdag til midnatt natt til fredag, lokal tid.

Fredag er skoler stengt og myndighetene har bedt folk holde seg hjemme og ikke dra på jobb. Hongkong-børsen holder stengt gjennom dagen.

Regnet er utløst av et lavtrykk knyttet til restene av tyfonen Haikui, som har dumpet store mengder nedbør over den kinesiske provinsen Guangdongs kyststrekning siden torsdag. Regnværet ventes å fosse ned fram til i hvert fall midt på dagen fredag, ifølge prognosene.

Også i Shenzhen, den kinesiske storbyen som ligger nær Hongkong, pøser regnet ned fredag. Der har det ikke kommet så mye regn siden målingene startet i 1952, opplyser det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

