Tidligere Trump-rådgiver funnet skylding i å ha vist forakt for Kongressen

Navarro nektet å vitne eller å overgi dokumenter til komiteen som etterforsker kongresstormingen 6. januar 2021. Han ble torsdag funnet skylding på to tiltalepunkter.

Navarro var rådgiver i handelsspørsmål for tidligere president Donald Trump. Han var også involvert i landets koronahåndtering.

Lovbruddene som Navarro er tiltalt for, har en strafferamme på mellom 30 dager og ett år i fengsel.

Navarro er den andre nære Trump-medarbeideren som er kjent skyldig for å vise forakt for 6. januar-komiteen etter at Steve Bannon ble funnet skyldig for det samme i fjor.

