Sju konkurrerer om tittelen Montenegros lateste borger

Den gjeldende rekorden på 117 timer, i underkant av fem døgn, ble satt i fjor i feriebyen Brezna. Men uansett hvem som vinner i år, kommer årets resultat til å overgå fjorårets med god margin. Torsdag gikk konkurransen inn i sin 20. dag, og alle deltakerne forsikret at formen var på topp.

– Vi føler oss i god form. Ingen har helseproblemer. Folk duller og steller med oss, og alt vi trenger å gjøre, er å ligge rett ut, sier 38 år gamle Dubravka Aksic. Han er mester fra 2021.

Konkurransen ble første gang holdt i den lille adriaterhavsbyen for tolv år siden for å gjøre narr av myten om at montenegrinere er late og slappe, sier Radonja Blagojevic, mannen som arrangerer det hele. I år startet 21 personer, nå er det sju igjen.

Reglene innebærer at å stå eller sitte medfører umiddelbar diskvalifisering. Det er tillatt for deltakerne å ta en ti minutters pause hver time for å gå på do. Og de kan lese, bruke mobil eller brett, så lenge de ligger på ryggen.

Vinneren av konkurransen om å bli Montenegros lateste person får 1000 euro.

