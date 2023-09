Ny rapport: Depresjon utløser diabetes-2

Eksperter som er finansiert av veldedighetsorganisasjonen Diabetes UK, har avdekket et årsak-virkning-forhold og genetisk sammenheng mellom diabetes-2 og depresjon. Dette kan bety at depresjon faktisk kan utløse diabetes-2, som 4,5 millioner briter lider av.

Fram til nå har forskerne trodd at personer med diabetes-2 har dobbelt så stor risiko for å utvikle depresjon som dem som ikke lider av sykdommen. Det har også vært vanlig å tro at personer med depresjoner har høyere risiko enn andre for å utvikle diabetes-2.

Men det har vært uklart om hva som kommer først, altså hvilken tilstand som utløser den andre, og om andre faktorer spiller inn. I den siste studien har forskerne brukt en statistisk metode som heter mendelsk randomisering i studiet av genetiske og helsemessige forhold.

De fant for første gang at depresjon medfører økt fare for å utvikle diabetes-2, men ikke at diabetes-2 er årsaken til depresjon. Studien fant at bare 36,5 prosent av diabetes-2-tilfellene kan føres tilbake til depresjon utløst av overvekt.

