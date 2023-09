Israelske forskere har laget modell av menneskeembryo uten sperm eller egg

Forskerne understreker at det ikke er et ekte menneskeembryo, men en modell som ligner på et embryo på dag 14. De er fortsatt langt unna å skape et menneskeembryo fra stamceller.

Imidlertid kan forskningen åpne døren for nye måter å undersøke medisiner for gravide, forstå spontanaborter og genetiske sykdommer på. Kanskje kan det være et skritt på veien til å dyrke fram vev eller organer for transplantasjon.

Forskerne laget embryomodellen av stamceller avledet fra hudceller fra mennesker og andre celler dyrket i laboratoriet. Så tilbakeførte de cellene til en tidlig tilstand med potensial for å utvikle forskjellige celletyper, før de manipulerte cellene til å bli noe som ligner på et embryo.

Forskningen er publisert i tidsskriftet Nature. Neste mål for forskerne er å lage en embryomodell som er enda mer utviklet.

[ Ikke nådig mot «mislykket» Putin: – Han tok feil ]