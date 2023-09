Britisk politiker vil trekke seg etter anklager om seksuell trakassering

Tidligere var det kjent at Pincher skulle suspenderes i åtte uker for å ha klådd på to menn i fylla på en bar. Han var en nær medarbeider av tidligere statsminister Boris Johnson som selv trakk seg som parlamentariker i juni i år.

Da Pincher-saken sprakk, ble Johnson kritisert for at han kjente til at det allerede i 2019 forelå lignende anklager, men lot ham fortsette i partiet og sågar ga ham en sentral post.

Daværende finansminister Rishi Sunak og flere andre i partiet trakk seg fra sine stillinger i 2022 i protest mot Johnsons håndtering av Pincher-saken.